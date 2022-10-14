شكرا لقرائتكم خبر عن التزامات صارمة لتقديم خدمة الاتصالات بالقانون الجديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون تنظيم الاتصالات الترخيص الصادر التزامات المرخص له والتى تشمل نوع الخدمة والتقنية المستخدمة، مدة الترخيص، الحدود الجغرافية لتقديم الخدمة وخطة التغطية السلكية واللاسلكية ومراحل تنفيذها، مقاييس جودة وكفاءة الخدمة، الالتزام باستمرار تقديم الخدمة والإجراءات الواجبة الاتباع فى حالة قطع الخدمة أو إيقافها، تحديد سعر الخدمة وطرق التحصيل والالتزام بالإعلان عن ذلك، إتاحة الخدمة لجمهور المستخدمين دون تمييز، الالتزام بنظام الترقيم القومى الذى يضعه الجهاز، ومراعاة متطلبات الخدمة الشاملة.

ومن ضمن الاتزامات أيضا، تقديم خدمات اتصالات الإغاثة والطوارئ مجانًا وتوفير خدمة الدليل، وذلك كله طبقًا لنوع الخدمة المرخص لها، الالتزامات الخاصة بعدم المساس بالأمن القومى، الالتزامات الخاصة بالقواعد الفنية المتعلقة بالسلامة الصحية والبيئية والتخطيطية والإنشائية الواجبة الاتباع طبقًا للمعايير التى يتم وضعها بالاتفاق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة، الإسهام فى مجال البحث العلمى والتدريب، والالتزام بما يحدده الجهاز مقابل الأعباء التى يتحملها فى سبيل التحقق من وفاء المرخص له بالتزاماته وكذلك التأمينات المالية وجميع المستحقات الدورية.

وتضمنت الالتزامات أيضا، تقديم ما يطلبه الجهاز من المعلومات والبيانات المتصلة بموضوع الترخيص، الوفاء بالجزاءات المالية والتعويضات، تقديم الخدمات فى ظل قواعد المنافسة الحرة، وضع نظام لتلقى الشكاوى والتحقيق فيها وإصلاح الأعطال بكفاءة، وضمان سرية الاتصالات والمكالمات الخاصة بعملاء المرخص له ووضع القواعد اللازمة للتأكد من ذلك.