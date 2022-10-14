شكرا لقرائتكم خبر عن "التنسيقية" تهدي اللواء محيي نوح درعها تقديرا لدوره في حرب أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال صالونها التى نظمته بعنوان: "6 أكتوبر في عيون الشباب وذاكرة الدراما"، درعها للواء محيي نوح، أحد قيادات الصاعقة والمجموعة 39 قتال سابقا وبطل واقعة فيلم " الممر"، تقديرا لدوره في الحرب، وبمناسبة الذكرى الـ49 لانتصارات أكتوبر.

وكان صالون التنسيقية عقد جلسة نقاشية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، استعرض فيها "انتصارات أكتوبر في الدراما والسينما المصرية"، وطرح عدة أسئلة منها: "هل اختلفت مظاهر الاحتفال بذكرى أكتوبر الآن عن الماضي؟ وأبطال سيناء رموز حقيقية للعطاء والدعم لأبطالنا المقاتلين كيف تمر هذه الذكرى عليهم؟ وكيف تغلب المقاتلون المصريون على الإمكانات والدعم الكبير للجيش الإسرائيلي؟".