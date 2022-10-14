وضعوا له المخدر في العصير.. تحديد جلسة محاكمة المتهمين بقتل طالب الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي محمود:

حدد المستشار سعيد جمال البكري، رئيس محكمة استئناف المنصورة، جلسة 22 أكتوبر 2022 لمحاكمة 6 متهمين أمام الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات الزقازيق، بعد توجيه اتهامات لهم بقتل الطالب "م.أ" سائق توك توك في محافظة الشرقية.

وتعقد الجلسة يوم 22 أكتوبر 2022 برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: المستشار وائل عمر الشحات، والمستشار محمد عبد العظيم يوسف، والمستشار محمد مصطفى طاهر، وذلك في القضية رقم 17766 لسنة 2022 والمقيدة برقم 2322 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق.

وأحال المستشار محمد المهدي، محام عام جنوب الزقازيق الكلية، 6 متهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق لأنهم بتاريخ 28/6/2022 بدائرة مركز ديرب نجم محافظة الشرقية، المتهمين الأول والثاني قتلا عمدا المجني عليه "م. أ" مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك الغرض مادة مخدرة بأن استدرجواه إلى مكان الواقعة وما أن ظفرا به حتى قاموا بدس المخدر له شراب احتساه حتى فقد الوعي، وقاموا بإلقائه في مجرى مالي قاصدين إزهاق روحه فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي سرقة المنقولات المبينة وصفاً بالأوراق (هاتف محمول، الدراجة الآلية توك توك ) والمملوكين للمجنى عليه، وكان ذلك ليلا.

وشارك المتهمون من الثالث إلى السادس، في الجريمة بأن أخفوا المنقول المبين وصفا بالأوراق "توك توك" محل الاتهام الثاني مع علمهم بكونه من متحصلات جناية سرقة بالإكراه.

يذكر أن محكمة استئناف المنصورة تضم المحاكم في 3 محافظات هي "الدقهلية – الشرقية – دمياط".