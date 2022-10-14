تونس تسجل عجزا قياسيا بواقع 8ر5 مليار دولار في 9 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - تونس - (د ب أ):

سجل الميزان التجاري التونسي عجزا قياسيا قدره 2ر19 مليار دينار تونسي (8ر5 مليار دولار أمريكي) خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام مقارنة بـ 9ر11 مليار دينار تونسي خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفق بيانات المعهد الوطني للاحصاء.

وأرجع المعهد العجز القياسي إلى ارتفاع الواردات بنسبة 35 % حيث تضمنت زيادة بنسبة 8ر100 بالمئة في مواد الطاقة، وإلى العجز في المبادلات التجارية أساسا مع دول الصين وتركيا والجزائر وروسيا وإيطاليا وإسبانيا.

ولم تتعد الزيادة في الصادرات 25 %.