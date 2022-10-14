بسبب انتهاكات حقوق الإنسان... كندا تفرض عقوبات جديدة على إيران

13 أكتوبر , 2022
احتجاج للطلاب الإيرانيين في جامعة طهران (أ ف ب).
أعلنت وزارة الخارجية الكندية في بيان أن كندا فرضت عقوبات جديدة على إيران اليوم الخميس رداً على انتهاكات الحكومة لحقوق الإنسان وتصرفاتها المزعزعة للاستقرار.
وقالت الوزارة إن قائمة العقوبات الجديدة تتضمن ثلاثة كيانات و17 شخصية إيرانية من بينها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.
وقالت وزيرة الخارجية ميلاني جولي «تصرفات النظام الإيراني تتحدث عن نفسها. والعالم في مقاعد المشاهدين منذ سنوات مكتفياً بمتابعة ما تنفذه إيران من أجندة قائمة على العنف والخوف والدعاية».
وأضافت «ستواصل كندا الدفاع عن حقوق الإنسان وسنواصل التضامن مع الشعب الإيراني، بما يشمل النساء والشباب، الذين يطالبون بشجاعة بمستقبل تُحترم فيه حقوق الإنسان الخاصة بهم تماماً».
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