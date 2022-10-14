13 أكتوبر , 2022
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
حذّر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل موسكو الخميس من أنه سيتم «القضاء» على جيشها من جراء الرد العسكري الغربي في حال استخدم الرئيس فلاديمير بوتين أسلحة نووية ضد أوكرانيا.
وقال بوريل في افتتاح أكاديمية دبلوماسية في بروكسل «بوتين يقول إنه لا يخادع. ولا يمكنه الخداع، ويجب أن يكون واضحاً أن الناس الذين يدعمون أوكرانيا والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والولايات المتحدة وحلف الناتو، هم بدورهم لا يخادعون».
أضاف «أي هجوم نووي ضد أوكرانيا سيولد رداً، ليس رداً نووياً بل رد قوي عسكري من شأنه أن يقضي على الجيش الروسي».
كانت هذه تفاصيل خبر بوريل: سيتم «القضاء» على الجيش الروسي إذا استخدم بوتين أسلحة نووية في أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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