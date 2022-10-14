شكرا لقرائتكم خبر عن قوافل طبية وتوزيع شنط مدرسية للطلاب وندوات لتأهيل كوادر شبابية ونسائية. أبرز فعاليات "مستقبل وطن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية اليوم الخميس، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة شمال سيناء

قامت أمانة الحزب بالمحافظة، بتوزيع عدداً من عبوات حلوي المولد النبوي الشريف، علي طلاب وطالبات مدراس التربية الخاصة، "فكرى - سمعة – بصرى"، بمناسبة ذكري المولد النبوي الشريف، وذلك فى ضوء بروتوكول التعاون بين الحزب والمديرية، واحتفالاً بالذكري العطرة.

وفي محافظة القاهرة

نظمت أمانة المرأة بالمحافظة، ندوة تثقيفية موسعة عن التغيرات المناخية.. وأثرها، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة، تحت عنوان "مشاركتك اساسى فى مواجهة تغير المناخ"، بحضور مستشار دولي للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر ورئيس برنامج الاقتصاد والتجارة الدولية بالامم المتحدة، وهيئة مكتب أمانة المرأة، وأمناء أقسام وأعضاء هيئة مكتب قطاع شرق القاهرة، وفي الختام خرجت الندوة بعدد من التوصيات المهمة في محاولة جادة للمساعدة في قضية المناخ، وتكريم عدد من الشخصيات العامة.

وفي محافظة الجيزة

شاركت أمانة قسم الطالبية، لليوم الرابع على التوالي في دعم جهود الأطقم الطبية القائمة على الحملة القومية المحدودة لمواجهة مرض شلل الأطفال وتم تعزيزًا لجهود الحملة فتح أبواب كافة أمانات الوحدات الحزبية بالطالبية لتقديم أفضل رعاية ممكنة بأولياء أمور الأطفال وكذلك الأطقم الطبية.

كما واصلت أمانة قسم الوراق، تعاقداتها مع الكيانات والمراكز الطبية لتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية لأهالي بلاد قسم الوراق من أعضاء الحزب وذويهم.

كما أطلقت أمانة مركز أطفيح، القافلة الطبية المجانية وذلك بمقر الوحدة الحزبية بقرية منيل سلطان قبلي في تخصصات الرمل والباطنة والأطفال وكذلك التحاليل الطبية، مع منح تخفيضات كبيرة على مبيعات النظارات الطبية والعمليات الجراحية.

وفي مسابقة دوري مستقبل وطن، انطلقت مباريات اليوم الثاني للبطولة على مستوى المحافظة بمواجهات غاية في القوة حيث يتقابل في المجموعة الأولى فريق أكتوبر مع فريق إمبابة، ويتواجه الوراق مع العجوزة، والعياط يواجه بولاق الدكرور، وفي المجموعة الثانية يتواجه الواحات مع أوسيم 1، ويتواجه أوسيم 2 مع البدرشين والحوامدية يواجه فريق الطالبية.

وفى محافظة أسيوط

نظمت أمانة مركز البدارى، قافلة طبية مجانية للكشف علي أمراض العيون، في الوحدة الحزبية بقرية الساتة، بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة، حيث تم إجراء الكشف عليهم فى جميع التخصصات وتحديد إجراء العمليات في تخصص العيون الشبكية والحول والمياه البيضاء مجانا ويوجد نسبة من العلاج مجانا باقى التخصصات الموجود داخل القافلة باطنة بالأشعة، أطفال، جلدية، عظام، رمد بالكمبيوتر، وركيب نظارات بأسعار مخفضة، تحاليل طبية بخصم يصل إلى 60%.

وفي محافظة بني سويف

نظمت أمانتى الصحة والمرأة بمركز سمسطا، ندوة عن الأكتشاف المبكر لمرض سرطان الثدي، في بني حلة التابعة لمجلس قروي بدهل بمركز سمسطا، بحضور أكثر من 300 سيدة، كما جرى عقد قافلة طبية استهدفت الفحص الطبي لعدد كبير من السيدات في إطار الكشف المبكر لمرض سرطان الثدي، بعقد مزيد من الندوات التثقيفية والتوعوية والقوافل الطبية، التي تهم المواطنين وتساعد في المحافظة علي صحتهم.

وفى محافظة أسوان،

وزعت أمانة مركز إدفو، عددا كبيرا من عبوات حلوى المولد النبوي الشريف علي المرضى والعاملين بوحدات الغسيل الكلوي، حيث قام وفدا من الأمانة، بزيارة وحدات الغسيل الكلوي بمستشفى إدفو والرمادى، قدموا خلالها التهانى للمرضى والعاملين بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وفى محافظة الدقهلية

أعلنت أمانة الحزب بالمحافظة، عن تأهل 8 فرق للدور الثامنة علي مستوي المحافظة، وهي ميت غمر وغرب المنصورة، والإعلام، وشرق المنصورة، وطلخا، ومنية النصر، والسنبلاوين، ونبروة، حيث تبدأ المواجهات غدا الجمعة، في تمام الساعة الرابعة عصراً علي ملاعب شيكو.

وفي محافظة الفيوم

نظمت أمانة مركز يوسف الصديق، قافلة طبية مجانية شاملة عدداً من التخصصات، بالتعاون مع مديرية الصحة، وضمت تخصصات أطفال والعظام والباطنة والرمد، واستهدفت القافلة التي اقيمت بمقر جمعية تنمية المجتمع بأباظة اهالي الوحدة المحلية بقارون وتوابعها، ولاقت إقبال كبير من قبل المواطنين والذين أشادوا بدور الحزب وجهوده في مساعدة محدودي الدخل وطالبوا بتنفيذ هذه القوافل بصفة مستمرة.

كما نظمت أمانة الزراعة والري بالمحافظة، ندوة توعوية تحت عنوان "مبادرة الوعي الأخضر والتصالح مع البيئة ومواجهة التغيرات المناخية"، وجاءت الندوة بقاعة المؤتمرات بمقر الأمانة، واقيمت الندوة، بالتعاون مع نقابة المهن الزراعي، وجمعية المزارع المصري.

كما وزعت أمانة بندر أول الفيوم، بتوزيع عدداً كبيراً من عبوات المساعدات العينية للمواد الغذائية الجافة واللحوم على المواطنين الأكثر احتياجا، وذلك من خلال المرور على المنازل وفقا لكشوف المستحقين التى تم إعدادها مسبقا لضمان الوصول إلى الأسر الاكثر احتياجا.

وفي محافظة الغربية

أقامت أمانة ثان المحلة، قافلة طبية مجانية شاملة عدداً من التخصصات، لخدمة أهالى مدينة المحلة الكبرى، وشملت القافلة عدة تخصصات منها «الرمد والاسنان والتغذية والنحافة والسمنة» بالتعاون مع جمعية آل طه الخيرية بالمحلة الكبرى، ولاقت القافلة الطبية بثان المحلة إستحسان الجماهير بعد الكشف وصرف الأدوية اللازمة للعلاج.

كما نظمت أمانة ثان طنطا المحاضرة الثانية لخبيرة علم النفس التربوى ضمن سلسة محاضرات دورة تنمية المهارات الإبداعية.

وفي محافظة الإسماعيلية

نظمت أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة، ندوة تثقيفية تحت عنوان "المتغيرات الاقتصادية وكيفية التعامل والاستفادة منها"، وتناولت الندوة المتغيرات الاقتصادية العالمية ومنافع وتحديات التجارة الإلكترونية، كما تناولت الندوة فى جلستها الثانية كيفية الحفاظ على المدخرات وتعظيمها وما هى أنواع الاستثمار المتاحة.

وفي محافظة كفر الشيخ

اختتمت أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات دورى مستقبل وطن الموسم الرابع لكرة القدم الخماسية على مستوى المحافظة بمشاركة فريقي بندر فوه وشباس الملح، فى المباراة النهائية التى أقيمت باستاد دسوق الرياضى، وانتهت بفوز بندر فوة بهدف مقابل لاشئ، وشهدت المباراة النهائية بين شباس الملح وبندر فوة، حماسا شديدا وندية بين الفريقين ورغم المنافسة سادت الروح الرياضية بين اللاعبين طوال شوطي اللقاء حتى انتهت المباراة بفوز بندر فوة وفى النهائية سلم قيادات الحزب بالمحافظة كأس البطولة والميداليات الذهبية لفريق بندر فوة، وجرى تسليم الميداليات الفضية لفريق شباس الملح صاحب المركز الثانى والميداليات البرونزية لفريق كفر مجر صاحب المركز الثالث.

وفي محافظة مطروح

ساهمت أمانة الحزب بالمحافظة، بعدد 200 شنطة مدرسية شاملة لمساعدة الأيتام والغير قادرين من الطلاب والطالبات، حيث تم تسليمهم إلي مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، مساهمة من أمانة الحزب للطلاب.

كما نظمت أمانة العمل الجماهيرى بالمحافظة، ندوة عن تأهيل الكوادر الشبابية والنسائية نحو العمل العام والسياسى والحزبى.

وفي محافظة الوادي الجديد

نظمت أمانة مركز الداخلة، قافلة طبية مجانية لأهالي قرية الهنداو في تخصصات الجراحة العامة والباطنة والأسنان والأطفال والجلدية، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة بالوادي الجديد والإدارة الصحية بالداخلة ومستشفى الداخلة العام، وجرى تقديم الخدمة الطبية لـ83 حالة مرضية من أبناء القرية والقرى المجاورة.

كما نظمت أمانة مركز الداخلة، دورة تدريبية عن صعوبات التعلم، وذلك بمقر جمعية تنمية المجتمع بقرية أسمنت، وتهدف الدورة إلى اكساب وتدريب الراغبين في العمل في مجال التربية الخاصة على مهارات التخاطب واللغه واعداد أخصائي التخاطب واكتشاف ودعم المهارات والقدرات لدى الطلاب من خلال محاضرات نظريه وعملية، وجاءت محاورة الدورة كالآتي: قوة التأثير والتفكير لإيجاد طرق ابتكارية في التعامل مع ذوي الهمم مثل التخاطب والتوحد، الرؤية العلميه المستنيرة الحديثة بما يتوافق مع التقدم التكنولوجي والاستفادة منه في هذا المجال، اختبار اللغة، أمـراض اللغة والكلام، اختبار الذكاء، الإعاقة السمعية، التأهيل، زراعة القوقعة، برنامج الايبلز، برنامج هيلب، صعوبات التعلم، الصعوبات النمائية، الصعوبات الأكاديمية، بطاريات صعوبات التعلم، مشكلات صعوبات التعلم، الموهوبون ذوي صعوبات التعلم، طرق علاج صعوبات التعلم، تدريبات عملية وورش عمل.

وفي محافظة بورسعيد

أعلنت أمانة الحزب بالمحافظة، عن تنظيم ماراثون رياضي في إطار فعاليات يوم القلب العالمي، وذلك غدا الجمعة الموافق 14 أكتوبر في تمام الساعة الواحدة ظهراً من امام حديقة فريال بنطاق حي الشرق، كما تقام عيادات متنقلة للكشف المجاني وتطعيم ضد فيروس كورونا.

وفي محافظة البحر الأحمر

نظمت أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، دورة تدريبية لتعليم الكروشيه لعدد من السيدات والكوادر النسائية، وتستهدف تنظيم العديد من الدورات وورش العمل للسيدات خلال الفترة المقبلة لتشمل مدن الجنوب "شلاتين وحلايب".

وفي محافظة القليوبية

نظمت أمانة المرأة مركز ومدينة كفر شكر، ندوة توعوية صحية، عن تنظيم الأسرة تصمنت أضرار كثرة الإنجاب، وسرطان الثدي وكيفية اكتشافه، وختان الإناث وأضراره، حاضرت في الندوة دكتورة من مديرية الصحة في مركز بنها.

وفي محافظة الإسكندرية

نظمت أمانة قسم المنتزه ثان ندوة حول التغيرات المناخية ودور الدولة في التصدي لها، بحضور عدد من الأمناء النوعيين بالقسم وأعضاء الحزب، وتناولت الندوة تعريفا مختصرا عن التغيرات المناخية، وأثارها الواضحة على البيئة المحيطة فضلا عن دور الدولة في التصدي لها عبر طرح مبادرات عملاقة ومشروعات قومية للحد من أثارها المتزايدة.

كما شاركت أمانة قسم مينا البصل، في مبادرة "بيئة نظيفة"، بالتعاون مع نهضة مصر، من أجل الحفاظ على مستوى ملائم من النظافة والحد من انتشار الأوبئة، وذلك تزامنا مع مؤتمر المناخ كوب 27.

كما نظمت أمانة قسم أول المنتزه، احتفالية بمناسبة ذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة، لتكريم أبطال اكتوبر، وحكى ابطال الحرب المعارك التي انتصر فيها الجيش المصري، وكيف استطاع تحقيق هذا النصر العظيم.

كما نظمت أمانة قسم محرم بك، دخول الطلاب للمدارس، لتشجيعهم على الالتزام في الدراسة، والتفوق في المذاكرة، والانضباط داخل المدرسة.

كما استضافت أمانة قسم سيدي جابر، ندوة تحت عنوان "القوى الناعمة وتأثيرها في المجتمع"، وتناقشت الندوة، أن الفن هو من أهم وسائل القوى الناعمة، وليس مجرد أداة للترفيه، مضيفا أن الشعب المصري ألتف حول الأعمال الفنية القيمة، وشهدت الندوة حضورًا كبيرًا من أعضاء الحزب، والمواطنين، الذين أعربوا عن إعجابهم بمضمون الندوة المميز والذي يستهدف الإرتقاء بالفكر وزيادة الوعي.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.