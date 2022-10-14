شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد مقلد في "صالون التنسيقية": التضامن العربي بحرب أكتوبر ساهم في تحقيق الانتصار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب عن التنسيقية، أن بطولات الجيش المصري وأجهزة استخباراته لا تعد ولا تحصى، مشيدا بجهود الكتيبة 39 وكتيبة الصاعقة المصرية مع القبائل العربية، من أجل مجابهة قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد مقلد، في صالون التنسيقية، اليوم، أن موقف الدول العربية وجيوشها على الأرض مشرفة، مضيفا:" السعودية شاركت في الحرب وأيضا اليمن والمغرب وتونس، والعراق والسودان والجزائر وليبيا وفلسطين والأردن وغير ذلك من الدول العربية الذين مثلو ضغط قوي وكان لهم دور كبير في تحقيق الانتصار.

ولفت أمين سر لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب عن التنسيقية، أن الاصطفاف العربي والتوحد أمام مواجهات العدو الاسرائيلي كان له دور في إنجاح الجهود المصرية وبالتالي كان الانتصار في حرب أكتوبر.

ونوه عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن العرب عندما يتوحدوا لا أحد يستطيع أن يقف أمامهم، وأن العرب فرضوا إرادتهم على العالم، من خلال مواقفهم المشرفة مع الدولة المصرية، مختتما:" كلما توحد العرب واتفقوا على القرار فهم قادرين على فرضه على العالم".