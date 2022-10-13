شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار باريس سان جيرمان اليوم.. كشف تطورات رحيل مبابي عن الفريق وحكيمي يعلق على رحيل اللاعب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتطلع عشاق الكرة الأوربية وتحديدا محبي الفريق الباريسي، عن أخبار باريس سان جيرمان فى الساعات القليلة الماضية، والتي شهدت العديد من الأحداث الرياضية الهامة، يأتي على رأسها كشف تطورات رحيل مبابي عن الفريق وحكيمي يعلق على رحيل اللاعب.

ويستعرض" السعودية سبورت 365 "أبرز أخبار فريق باريس سان جيرمان على النحو التالي:

تقارير صحفية.. شرط وحيد من مبابي للإنتقال إلى ليفربول فى الفترة القادمة

أشارت تقارير صحفية بريطانية أن النجم الفرنسي كيليان مبابي لديه بعض التحفظات فى الإنتقال إلى ليفربول الإنجليزي فى يناير القادم، حيث أن "الريدز " يعاني من تذبذب النتائج الموسم الحالي، كما أنه اختلف كثيرًا عن الموسم الماضي، الأمر الذي قد يعني نهاية حقبة الفريق على مستوي الصعيد الأوروبي، الشئ الذي يثير تحفظ اللاعب ويجعبه غير متحمس لهذه الخطوة.

واشترط مبابي أن يحتل ليفربول فى الموسم الحالي أحد المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، مع إبرام بعض التعاقدات القوية داخل الفريق فى يناير القادم من أجل أن يؤمن بمشروع الفريق فى الفوز بالبطولات الأوروبية، حتي يظل اللاعب تحت تسليط وسائل الإعلام ولا يختفي نجمه، مثلما يحدث فى الفترة الحالية مع النجم المصري محمد صلاح.



أشرف حكيمي يكشف حقيقة رحيل مبابي عن الفريق الباريسي فى يناير

كشف النجم المغربي أشرف حكيمي، الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان، عن موقف مهاجم الفريق وهدافه فى دوري الأبطال من الرحيل عن صفوف الفريق فى فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، خاصة بعد الأنباء التي أشارت إلى توقيع اللاعب إلى ريال مدريد وتصميمه على التواجد داخل الفريق الإسباني فى الفترة المقبلة.

وعلق أشرف حكيمي عن هذه التكهنات قائلًا: أنه يري أن مبابي سعيد فى التواجد ضمن صفوف باريس سان جيرمان فى الفترة الحالية، كما أشار إلى أن الفريق إعتاد على هذه الأخبار بخصوص المهاجم الفرنسي، مشيرًا إلى أنه إذا كان يريد الرحيل عن صفوف الفريق، لكان لم يجدد تعاقده مع الفريق فى الفترة الحالية.



هنري ينتقض ثقافة مبابي فى إعتراضه على قرارات كيرستوف جالتييه!

تحدث النجم الفرنسي تيري هنري مهاجم نادي برشلونة السابق، عن الكيفية التي يفكر بها المهاجم الفرنسي كيليان مبابي فى إختيار الأماكن التي يجب أن يلعب بها فى الفريق الباريسي، مشيرًا إلى أنه لاعب كرة قدم ولا يجب عليه أن يعترض على قرارات المدرب التي يمليها عليه كيرستوف جالتتيه.

واستشهد هنري بتجربته مع برشلونة، حيث أوضح أنه كان لا يحب اللعب فى مركز الجناح، ولكنه قام بذلك من أجل الفريق، على الرغم من كراهيته الكبيرة لهذا المركز، ورغبته فى التواجد بمركز المهاجم الصريح، إلا أنه تكيف مع هذه المهام وتألق مع الفريق الكتالوني، برغم قصر الفترة التي قضاها بالفريق.