إزالة لافتات لمظاهرات نادرة من العاصمة الصينية

أفراد الأمن يسيرون أمام دبابة من النوع 15 معروضة في مركز بكين (أ ف ب).

أزالت سلطات بكين لافتات نادرة لمظاهرات سياسية من جسر في العاصمة الصينية، وفقاً لصور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الخميس، وذلك قبل أيام من بدء مؤتمر الحزب الشيوعي الذي يجتمع مرة كل خمس سنوات.

وحملت اللافتات عدة شعارات، من ضمنها دعوة للإطاحة بالرئيس شي جين بينغ وإنهاء سياسات كوفيد-19 الصارمة، وفقاً لعدد كبير من الصور ومقاطع الفيديو المتداولة على «تويتر» المحظور في الصين.

ووفقاً للصور، كان من الممكن رؤية الدخان ينبعث من الطريق فوق مكان تعليق اللافتات في مدينة هايديان شمال غرب بكين.

ويأتي ذلك في وقت حساس في العاصمة الصينية، إذ أن السلطات في حالة تأهب في الفترة التي تسبق المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الحاكم، حيث يُتوقع أن يحصل شي على فترة رئاسية ثالثة.

وكُتب على إحدى اللافتات «لا نريد فحوصات كوفيد، نريد أن نأكل. لا نريد إغلاقات، نريد أن نتحرر».