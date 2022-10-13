انت الان تتابع خبر التوتر يتصاعد بين الكوريتين.. مقاتلات على الحدود والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء ذلك وسط توترات عسكرية متصاعدة في شبه الجزيرة على وقع سلسلة من تجارب الأسلحة التي أجرتها بيونغيانغ، وهي المرة الثانية التي تنفذ فيها طائرات حربية كورية شمالية طلعات خلال أسبوع.

ونقلت وكالة يونهاب عن رئيس الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أنه تم رصد 10 مقاتلات أثناء تحليقها على مسافة 25 كم شمال الحدود بين الكوريتين، بين الساعة 10:30 مساء الخميس و0:20 بعد منتصف ليل الجمعة بالتوقيت المحلي، متجاوزة الخط الذي يفعل بشكل تلقائيا ردا من الجنوب.



وأرسلت سول طائرات عسكرية من بينها إف-35 إيه المقاتلة حسبما نقلت يونهاب عن رئاسة الأركان المشتركة.

ويأتي ذلك بعد وقت قصير على إجراء بيونغيانغ تجارب على صاروخي كروز استراتيجيين بعيدي المدى الأربعاء، وفق وسائل إعلام رسمية، أشرف عليها الزعيم كيم جونغ أون.

ووصفت بيونغيانغ اختباراتها الصاروخية الأخيرة بأنها تمارين نووية تكتيكية تحاكي السيطرة على مطارات ومنشآت عسكرية في كوريا الجنوبية.