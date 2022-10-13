شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تنسيقية شباب الأحزاب: مفهوم المستشفيات الخضراء منبثق من أهداف التنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رامي عبد الباقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدراسات أثبتت أن تحول المباني والمستشفيات على وجه التحديد إلى مراكز صديقة للبيئة "مستشفيات خضراء" يعود في المنفعة عليها في نواح عديدة ومفيدة، وليس فقط على البيئة أو المحيط القائمة ضمنه، موضحا أن المسألة لا تتطلب تكاليف مهدورة كما كان الاعتقاد سائداً فيما مضى بل هي ذات مردود اقتصادي يُعتد به.

وأضاف رامي عبدالباقي فى مقال له نشر على موقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان: "لنجعل مستشفياتنا خضراء"، أن الوفر المحقق من التحول إلى مستشفى أخضر يمكن استخدامه في تحسين الخدمة وزيادة الأرباح أو زيادة الاستثمار، متابعا :" لكن العامل الأساسي في عملية التحوّل هو إدراك أهميتها منطقياً وتقدير جدواها صحياً وعملياً ومادياً وبيئياً وبعد ذلك فكل المراحل اللاحقة تصبح بمثابة تفاصيل أما النتائج فلا تقدّر بثمن".

وتابع :"لا صوت يعلو فوق صوت قمة المناخ والمنتظر عقدها بمصر في نهاية شهر نوفمبر للعام الجاري للحفاظ على كوكبنا الذي نحيا عليه ونستهلك موارده، ومن هنا ظهر مفهوم المستشفيات الخضراء والتي بدأت وزارة الصحة والسكان في تطبيقه،ظهر مفهوم نموذج المستشفيات الخضراء منبثقا من أهداف التنمية المستدامة،تستهلك المستشفى الواحدة يستهلك القدر الذي تستهلكه مدينة صغيرة،كذلك ما يصدر عنه من نفايات طبية يوازي أو يزيد بتعريضه البيئة للتلوث بمقدار ما يصدر عن شارع أو منطقة، من هنا أهمية السعي القائم من قِبَل إدارات المستشفيات لتحويلها إلى مراكز خضراء صديقة للبيئة مع ما يستلزم ذلك من تغيير على مستوى أساليب العمل والتجهيزات والخدمات وحتى محيط المستشفى، فالمرافق الطبية تعمل على مدار الساعة لتقديم رعاية ممتازة للمرضى وسابقاً كانت حماية البيئة ذات دور ثانوي في هذا المجال حيث غالباً ما تكون معايير السلامة والصحة العالية غير متوافقة مع الاستخدام الأمثل للموارد لكن مع تقدم مفهوم حماية البيئة سارعت المستشفيات إلى التحوّل بحيث باتت من أبرز القطاعات على هذا الصعيد".

وأشار إلى أن فوائد المباني الصديقة للبيئة تعتمد على التحوّل إلى توفير الموارد الطبيعية وحماية البيئة على مبدأ أن المباني تُعدّ مسؤولة عن نحو 40 بالمئة من استهلاك الطاقة في الاتحاد و36 بالمئة من انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن استهلاك الطاقة، مضيفا :" ولكن 1 بالمئة فقط من المباني تخضع لعملية تجديد تتسم بالكفاءة في استخدام الطاقة كل عام وأن المستشفيات تأتي على رأس قائمة المباني الواجب العمل على تحويلها إلى صديقة للبيئة نظرا إلى ما تحمله نفايات، المستشفيات من مواد خطرة على البيئة وإلى ما يمكن أن يوفره التحول إلى مبانٍ خضراء من منافع صحية واقتصادية واجتماعية،ومن أجل تحقيق الهدف في خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 55 بالمئة على الأقل بحلول العام 2030 رأي القيمون على الأمر أنه يجب تقليل الانبعاثات في المباني بنسبة 60 بالمئة وخفض استهلاكها من الطاقة بمعدل 14 بالمئة كما يجب خفض الطاقة المستخدمة في التدفئة والتبريد بنسبة 18 بالمئة".

ولفت رامي عبدالباقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الى أن مظاهر التحول إلى مستشفى خضراء يتجلّى بالاعتماد على التوريد المحلي، والحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها، وأساليب علمية لاستهلاك طاقة أقل، و الطرق الأفضل للتخلص من النفايات، والانتباه إلى سلامة المشتريات.