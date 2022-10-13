الحكومة الألمانية تعتزم تشديد القواعد الخاصة بصادرات الأسلحة

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ):

تعتزم الحكومة الألمانية تشديد القواعد الخاصة بتصدير الأسلحة، بحسب ما ذكرته مصادر حكومية.

وقالت المصادر في برلين اليوم الخميس إن وزارة الاقتصاد أعدت ورقة تتضمن ركائز أساسية لقانون الرقابة على صادرات السلاح.

وجاء في الورقة أن من المنتظر منح وزن أكبر لمراعاة حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في الدول المستوردة، عند اتخاذ القرارات المتعلقة بتصدير السلاح مستقبلا.

وأضافت المصادر أن الوزارة تعتزم البدء قريبا في إجراء مشاورات مع الوزارات المعنية بالأمن داخل الحكومة الألمانية.

وأفادت الوزارة بأن من المنتظر ترسيخ "السياسة التقييدية لتصدير الأسلحة" بشكل قانوني وذلك لأول مرة من خلال قانون الرقابة على تصدير السلاح الذي أعلن عنه الائتلاف الحاكم.