هتك عرض طفلة معاقة.. الحكم على المتهم في واقعة "قاصر بني سويف"

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

قضت محكمة جنايات بنى سويف، برئاسة المستشار عبد الحي فزورة، رئيس المحكمة، حضوريا على المتهم "أ.ع.ح"، عاطل، بالسجن المؤبد، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه باختطاف واغتصاب وهتك عرض طفلة من ذوى الهمم.

كانت الأجهزة الأمنية في بني سويف ألقت القبض على عاطل لقيامه بالاعتداء جنسيًا على طفلة من ذوي الهمم، بعد أن أغراها بإعطائها 20 جنيهًا لشراء الحلويات، وجرت إحالة المتهم للنيابة، وقرر المحامى العام لنيابات بنى سويف، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وعرض الطفلة على الطب الشرعي لبيان ما بها من إصابات.

وتبين من التحريات التي أشرف عليها مدير المباحث الجنائية أن الأم فوجئت بطفلتها تبكي ومعها 20 جنيهًا، وقالت لها «عمو ضربني» وفي حالة انهيار شديد.

أكدت الأم أن نجلتها من ذوي الهمم وتعرضت للاعتداء جنسيا من قبل المتهم، مطالبة بإعادة حقها، بعدما حررت محضر ضد المتهم وأمرت النيابة بحبسه وإحالته لمحكمة الجنايات التي قضت بحكمها المتقدم ذكره.