بعد فتح الباب.. كيفية التحويلات الورقية بين كليات الأزهر للطلاب المستجدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

فتحت جامعة الأزهر، باب التحويلات الورقية بين كليات القاهرة والأقاليم للطلاب المستجدين، ولمدة أربع أيام.

وأتاحت جامعة الأزهر، التحويلات الورقية بين الكليات لطلاب الفرقة الأولى "المستجدين"، بشرط الحصول على الحد الأدنى للقبول بالكلية المحول إليها، وأن تكون في نطاق التوزيع الجغرافي.

وشددت جامعة الأزهر، على أن الطالب الراغب في التحويل لكلية أخرى، يتقدم بملف الأوراق المطلوبة في الكلية الراغب بالتحويل منها، وملء طلب التحويل والبيانات المطلوبة، مع ضرورة طباعة بطاقة الترشيح للكلية التي ترشح لها من قبل.

وجاءت الأوراق المطلوبة للتحويل كما يلي:

1- أصل شهادة الثانوية + 5 صور للشهادة.

2- شهادة الميلاد+5 صورة منها.

3- 5 صور لبطاقة الرقم القومي.

4- 3 صور من بطاقة الترشيح.

5- نموذج 2 جند.

6- نموذج 6 جند أو 7 جند.

7- 8 صور شخصية 4x6 مكتوب على ظهرها اسم الطالب.

8- ملف بلاستيك.

9- 200 جنيه مصاريف.

وفتحت جامعة الأزهر، الاثنين الماضي، باب تقليل الاغتراب للطلاب والطالبات المستجدين الحاصلين على الشهادة الثانوية للعام 2021 /2022، وحتى 20 أكتوبر المقبل.

وأتاحت جامعة الأزهر، باب تقليل الاغتراب لطلاب وطالبات جامعة الأزهر المستجدين عبر الرابط التالي:

http://www.azu.edu.eg/azharsr

وجاءت ضوابط تقليل الاغتراب بالنسبة للطالبات كما يلي:

- يكون تقليل الاغتراب للطالبات بين الكليات والشعب المتناظرة داخل وخارج القطاع الجغرافي دون التقيد بالحد الأدنى، ويشترط إرفاق ما يثبت تغيير محل الإقامة للطالبة أو ولي أمرها (صورة بطاقة الرقم القومى موضح بها العنوان).

- لا يجوز تقليل الاغتراب لكليات "الطب - الصيدلة - والمعاهد"، والكليات والشعب التي يتطلب القبول بها اختبار قدرات.

- ضوابط الاغتراب للطلاب

- تقليل الاغتراب للطلاب بين الكليات والشعب المتناظرة داخل وخارج القطاع الجغرافي، دون التقيد بالحد الأدنى، ويشترط إرفاق ما يثبت تغيير محل الإقامة للطالب أو ولي أمره (صورة بطاقة الرقم القومي موضح بها العنوان).

2- لا يجوز تقليل الاغتراب إلى كليات "الطب - الصيدلة - طب الأسنان - الهندسة - العلوم - الهندسة الزراعية - الزراعة" - المعاهد"، والكليات والشعب التي يتطلب القبول بها اختبار قدرات.

- رسوم تقليل الاغتراب:

يتم سداد رسوم تقليل الاغتراب المقررة وقدرها 210 جنيه، بعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب على الموقع.