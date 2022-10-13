مستشار وزير البيئة: المنطقة الخضراء تتيح تجربة فريدة خلال قمة المناخ - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

قال العميد إبراهيم علوي، مستشار وزيرة البيئة، إنه جرى رفع كفاءة النافورة، والطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء بشرم الشيخ، ورفع كفاءة الأماكن المخصصة للأطعمة والكافتيريات، ورفع كفاءة المسرح والزراعات التي توجد بحديقة السلام.

وأضاف أنه جرى ربط المنطقة بقاعة المؤتمرات، والقرية البدوية، ومنطقة الخيام، ومركز معلومات التنوع البيولوجي ومتحف السلام والبيئة، وذلك من أجل توفير خدمات متنوعة للزوار تضمن تجربة بيئية فريدة تمزج بين الاستفادة العلمية والعملية والاستمتاع بالطبيعة.

جاء ذلك اليوم الخميس خلال تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المنطقتين الخضراء والزرقاء، الجاري إقامتهما بمدينة شرم الشيخ استعداداً لاستضافة العديد من الفعاليات خلال قمة المناخ (Cop 27).

وشدد رئيس الوزراء على أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من مختلف الأعمال مع جودة التنفيذ، وخاصة التشطيبات النهائية، لتكون على المستوى التي يليق بمصر خلال المؤتمر.

وحرص رئيس الوزراء على تفقد إحدى الخيام التي انتهت الشركة المنفذة من تجهيزها بالمنطقة الخضراء، والتي تأتي ضمن الخيام الخمس بالمنطقة، واستمع إلى ما يتاح من مختلف الخدمات اللوجستية داخل الخيمة، التي تمكن حضور المؤتمر من المشاركة والتفاعل مع مختلف فعالياته.

كما تجول رئيس الوزراء في القرية البدوية، واستمع إلى الخدمات التي ستقدم لمختلف المشاركين والحاضرين لمؤتمر المناخ، وتعكس طابع الحياة البدوية، بما يسهم في الترويج السياحي لمدينة شرم الشيخ.