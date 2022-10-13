صور.. رئيس الوزراء يتابع آراء ومشاكل الركاب داخل مطار شرم الشيخ الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد :

استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال تفقده لمطار شرم الشيخ الدولي اليوم الثلاثاء، إلى شرح من اللواء أحمد منصور، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، عن عملية الاستبيان الإلكتروني للركاب داخل المطار، لمعرفة آرائهم والمشاكل التي تواجههم داخل المطار وما قد يحتاجون إليه من خدمات.

وأوضح اللواء أحمد منصور، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، أن هذا الاستبيان يتوافر باللغتين الإنجليزية والألمانية، ويستهدف استطلاع نسبة رضا العميل تجاه المطار

وأضاف أن الشركة المصرية للمطارات تقوم بهذه العملية منذ عام 2006 في جميع المطارات التابعة للشركة ولكن بصورة ورقية، وفي إطار التحول نحو الرقمية في العالم كله، وتداعيات جائحة كورونا التي ضربت العالم أجمع، وحاجة التعامل بالشكل الإلكتروني، عملت الشركة على التحول من الصورة الورقية إلى الإلكترونية حتى يٌسهل للركاب عمل الاستبيان وإضافة تعليقاتهم، التي تعمل بشكل مباشر على تحسين جودة العملية والخدمة الموجودة بالمطار.

كما عرض ممثل الهيئة الهندسية تفاصيل المشروعات التي تنفذها الهيئة في نطاق مطار شرم الشيخ الدولي، ضمن أعمال التطوير والتوسعة، حيث أوضح أن الهيئة انتهت من توسعة ترمك 2 و 3 بالمطار، وإنشاء ترمك جديد، ليسع المطار 67 طائرة بدلاً من 46 طائرة، مع إنشاء بوابة دخول بعدد 4 حارات، وتعديل مسار الدخول لتيسير حركة المرور بطريق السلام، فضلاً عن إنشاء بوابة خروج حضارية من المطار بعدد 4 حارات مع تنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام.

وأضاف ممثل الهيئة الهندسية، أنه جرى الانتهاء من رفع كفاءة منطقة انتظار السيارات أمام مبنى الركاب رقم 2 ، وطرق الحقل الجوي بإجمالي مسطح 105 ألف متر مربع، إضافة إلى إنشاء منطقة انتظار السيارات، وإقامة مظلات بمسطح 10 آلاف متر مربع، ورفع كفاءة مبنيى الوفود والصحفيين، ومبنى الـ VIP، مع رفع كفاءة المداخل الأسفلتية، وتنسيق الموقع العام للصالة الأهلية، كما شهد مبنى الاستراحة الرئاسية تنفيذ أعمال رفع كفاءة المبنى، وتغيير الأثاث، ورفع كفاءة المداخل الأسفلتية.