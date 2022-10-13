انقراض حوالي 70% من الحيوانات البرية في أقل من 50 عاماً

محمد اسماعيل - القاهرة - بي بي سي

حذر تقرير علمي جديد من أن الحيوانات البرية تناقصت في جميع أنحاء العالم بنسبة 70% تقريباً في أقل من 50 عاماً.

وقال تقرير "ليفينغ بلانيت" أو المعني بالحياة على كوكب الأرض، إن التراجع الهائل بين عامي 1970 و2018 كان إلى حد كبير بسبب فقدان البيئة المناسبة للحياة أو تفككها، لصالح الأراضي الزراعية.

ووجد التقرير أن تغير المناخ يشكل أيضاً تهديداً متزايداً للحياة البرية.

وشهدت أمريكا اللاتينية ومنطقة بحر الكاريبي أكبر خسارة في حجم الحياة البرية، تقدر بنسبة 94 في المئة خلال نفس الفترة.

ويحذر دعاة الحفاظ على البيئة من أن الأمازون قد يتلاشى بشكل لا يمكن تداركه.