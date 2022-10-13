شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. البرتغالي كرستيانو رونالدو سيتواجد فى حفل الكرة الذهبية! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة لوباريزيان الفرنسية أن النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو سيتواجد فى حفل الكرة الذهبية على غير المتوقع، فعلى الرغم أن اللاعب خارج المنافسة هذا الموسم بصورة كبيرة ولا يتواجد فى القائمة، إلا أنه قرر التواجد، الشئ الذي أثار تعجب وسائل الإعلام فى الساعات الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة أن رونالدو قرر حضور الحفل فى باريس لدعم زميله السابق الفرنسي كريم بنزيما، والذي سبق أن جاور اللاعب فى ريال مدريد، وتجمعهم علاقة صداقة طيبة حتى الآن، حيث أنه من المتوقع أن يتوج مهاجم الفريق الملكي بالجائزة هذا الموسم، للمرة الأولى فى تاريخه، حتي يصبح الفريق المدريدي النادي الوحيد فى العالم، والذي يمتلك لاعبان يحملان الكرة الذهبية، بعد تحصل النجم الكرواتي لوكا مودريتش على الجائزة فى 2018.



موقف كريم بنزيما من التتويج بالجائزة!

وأصبح كريم بنزيما أقرب للجائزة أكثر من أي وقت مضي، حيث حقق اللاعب جميع الأرقام الفردية القياسية الموسم الماضي، كونه هداف الليجا الإسبانية ومسابقة دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى تتويج الفريق المدريدي بكلا البطولتين فى الموسم الماضي.



موعد حفل تسلم جوائز الكرة الذهبية

ومن المقرر أن يقام حفل الكرة الذهبية يوم الإثنين القادم، فى العاصمة الفرنسية باريس، على أن تقوم اللجنة المنظمة للمجلة الفرنسية فرانس فوتبول بإعلان الفائزين بالجوائز تباعًا، حيث أن الجوائز تشمل أفضل لاعبًا شاب فى العالم، وأفضل لاعبة كرة نسائية فى العالم، بالإضافة إلى أفضل لاعب فى العالم.