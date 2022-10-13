انت الان تتابع خبر عمليات بغداد توجه بفتح جميع الجسور والطرق المغلقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن سليم "أمر بفتح جميع الجسور والطرق المغلقة أمام حركة السير في العاصمة بغداد، وعودة جميع القطعات الأمنية لوضعها الطبيعي".

وكانت عدة جسور في العاصمة بغداد، قد قطعت بالكامل، كإجراء أمني احترازي لتأمين جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم، وانتهت بتمرير عبد اللطيف رشيد رئيساً للجمهورية.

