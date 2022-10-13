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عمليات بغداد توجه بفتح جميع الجسور والطرق المغلقة

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن سليم "أمر بفتح جميع الجسور والطرق المغلقة أمام حركة السير في العاصمة بغداد، وعودة جميع القطعات الأمنية لوضعها الطبيعي".

وكانت عدة جسور في العاصمة بغداد، قد قطعت بالكامل، كإجراء أمني احترازي لتأمين جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم، وانتهت بتمرير عبد اللطيف رشيد رئيساً للجمهورية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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