انت الان تتابع خبر طالباني يصدر بياناً بعد انتخاب رشيد لرئاسة الجمهورية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال طالباني في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "يا جماهير شعب كردستان، أخيراً فاز حزبكم الاتحاد الوطني الكردستاني في العملية السياسية في العراق، وعلى الرغم من جميع المؤامرات والمآرب لم يتم النيل من إرادته وقد أصرّ على قراره الوطني".وأضاف، أن "نيل ثقة مجلس النواب العراقي وانتخاب السياسي ومناضل بدايات تأسيس الاتحاد الوطني الكردستاني عبد اللطيف رشيد رئيسا لجمهورية العراق الاتحادي كان انتصاراً لإرادة الشعب والعملية السياسية والاتحاد الوطني. ومع تهنئتي الحارة له، فإنني على ثقة بأنه وبالاستناد على الماضي، سيكون له دور في القضايا السياسية والوطنية والعمل التنظيمي، سينجح في هذه المهمة الجديدة والمصيرية في تنفيذ المهام الوطنية والدستورية".وأوضح، أن الاتحاد "كسابق عهده سيكون حاميا لحقوق جميع القوميات والمكونات في البلاد. وسنكون في الجبهات الأمامية لتقديم الخدمات وحماية الحقوق الدستورية لشعبنا. وسنستمر في مساعينا لتعزيز الوئام ووحدة الصف بين الأطراف من أجل تعزيز مكانة الإقليم وتقديم خدمات أكثر لجماهيرينا العزيزة".

وأتم "انتصر الشعب الكردي والعراق في هذه العملية المهمة والمصيرية، وعلى اختلاف ألواننا وأصواتنا وتوجهاتنا، فإن على عاتقنا مهمة واحدة وهي حماية وحدة صف البيت الكردي ووحدتنا في المركز".

