انت الان تتابع خبر الحكيم والخزعلي يباركان حسم ملف رئاسة الجمهورية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحكيم في بيان ورد لـ الخليج 365، "نبارك لشعبنا العراقي الذي طال صبره حلحلة الإنسداد السياسي والمضي باستكمال الخطوات الدستورية لتشكيل الحكومة بمشهد ديمقراطي آخر شهده مجلس النواب العراقي اليوم، كما نبارك لعبد اللطيف جمال رشيد إنتخابه رئيسا لجمهورية العراق، وللإتحاد الوطني الكردستاني تمثيله في رئاسة الجمهورية".وأضاف، "نتوسم بالرئيس المنتخب خيرا بأن يمضي في مسار حماية الدستور ويكمل ما شرع به من سبقه، وأن يتسم عهده بالتكاتف والتكامل بين السلطات الثلاث، وحث شركاء وفرقاء المشهد السياسي العراقي على العمل بروح الفريق الواحد المنسجم من أجل تعزيز المسار الديمقراطي، كما لايفوتنا أن نثمن الدور الوطني الكبير والمتميز الذي اضطلع به برهم صالح خلال فترة تولية رئاسة الجمهورية".

من جانبه، ذكر الخزعلي في تغريدة عبر تويتر، "نبارك للشعب العراقي الابي والى ممثليه تحت قبة البرلمان نجاح جلسة انتخاب رئيس جمهورية العراق".



وتابع: "كما نبارك فوز الرئيس عبد اللطيف رشيد بهذا المنصب وفق السياقات الدستورية والقانونية ضمن الأطر القانونية التي عولنا عليها منذ البداية"، مردفاً: "املين ان تمضي العملية السياسية بإكمال تشكيل حكومة الخدمات والاعمار وارجاع هيبة الدولة، وبناء مؤسساتها الدستورية ".