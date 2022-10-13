شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة برلمانية: تعديلات قانون "الزراعة" تهدف لحماية الأمن القومي الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الجلسات العامة القادمة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وذلك فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية.

وأكدت اللجنة البرلمانية، أن مشروع القانون جاء متسقًا مع الدستور ومع ما أفرزه الواقع العملى، حيث جاء متسقًا مع نص المادة (29) من الدستور والتى تقضى بأن الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها.

وأشارت اللجنة إلى أنه جاء فى ضوء ما أفرزه الواقع العملى من عدم كفاية النصوص القائمة فى تحقيق الردع بشقيه الخاص والعام واستمرار التعدى على بعض الأراضى الزراعية، كما أنه يهدف إلى حماية الأمن القومى الغذائى وخاصة فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية.

وترى اللجنة المشتركة أن مشروع القانون سيسهم بدور فعال فى حماية الرقعة الزراعية ومنع ظاهرة طغيان المبانى عليها.