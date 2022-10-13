مؤسس فيسبوك يفقد أكثر من 119 مليون متابع

نيويورك: فوجئ العديد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بفقدان آلاف من المتابعين، حتى مارك زوكربيرج نفسه، المؤسس والرئيس التنفيذي للموقع.

وتداول عدد من مستخدمي شبكة فيسبوك في مصر منشورات تتعلق بانخفاض أعداد المتابعين لديهم خاصة لمن هم أكثر من 14 ألف متابع، والتي انخفضت إلى 9 آلاف، بحسب منشورات البعض.

ولا يعد هذا الأمر جديدا، فقد سجل عدد كبير من وسائل الإعلام الأمريكية انخفاضًا مفاجئًا في أعداد متابعيها على فيسبوك يومي الإثنين والثلاثاء، مما أثار تكهنات بأن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي ربما يكون قد أزال حسابات الروبوتات.

وانخفضت أعداد المتابعين لصحيفة نيويورك تايمز وواشنطن بوست وهافينغتون بوست، وذا هيل، ويو إس إيه توداي، ونيويورك بوست، ونيوزويك، في 3 و 4 أكتوبر/تشرين الأول، وفقًا لبيانات منصة تحليلات.

حتى مارك زوكربيرج، المؤسس والرئيس التنفيذي لفيسبوك، خسر العديد من متابعيه، حيث فقد أكثر من 119 مليون متابع على حسابه الشخصي، وأصبح عدد متابعيه حوالي 9 آلاف فقط.

وحتى الآن لم يعلن فيسبوك، ولا مارك زوكربيرج بشكل رسمي عما يحدث في فيسبوك، وعن أسباب فقدان المستخدمين متابعيهم.

وخلال أبريل/نيسان ويونيو/حزيران 2022 ، اتخذ فيسبوك إجراءات ضد 1.4 مليار حساب مشتبه به، وفقًا لتقرير تطبيق معايير المجتمع، وفي الأشهر الثلاثة السابقة تم إنهاء 1.6 مليار “حساب وهمي”.

وقال فيسبوك، حينها، على صفحات مركز الشفافية، هدفنا هو إزالة أكبر عدد ممكن من الحسابات المزيفة على فيسبوك، وتشمل هذه الحسابات التي تم إنشاؤها بقصد ضار لانتهاك سياساتنا وملفات التعريف الشخصية التي تم إنشاؤها لتمثيل شركة أو منظمة أو كيان غير بشري، مثل حيوان أليف، ونعطي الأولوية للإنفاذ ضد الحسابات المزيفة التي تسعى إلى إحداث ضرر