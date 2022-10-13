انت الان تتابع خبر السومرية تنشر السيرة الذاتية لرئيس الجمهورية الجديد - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - • تولد 10 آب 1944، ويبلغ من العمر 78 عاماً

• أنهى المرحلة الثانوية في شمال ويلز بالمملكة المتحدة، وحصل على بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة ليفربول عام 1968، وحصل على ماجستير عام 1972 ودكتوراه في العام 1976 في الهندسة من جامعة مانشستر.



• كان أحد الأعضاء الفاعلين في حزب الاتحاد الوطني، بحيث تولى مسؤولية المتحدث باسم الحزب في المملكة المتحدة، وكان من معارضي نظام صدام حسين. وفي العام 1992، تم انتخابه نائباً للرئيس وعضواً تنفيذياً في المؤتمر الوطني العراقي المعارض، وفي العام 1998 تم انتخابه لمجلس قيادة المؤتمر.

• هو عديل رئيس الجمهورية الراحل جلال طالباني، وبالتالي زوج خالة رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني.



• تولى منصب وزير الموارد المائية من أيلول 2003 إلى كانون الأول 2010.

• المستشار الأقدم لرئيس جمهورية العراق من كانون الأول 2010 إلى الآن.

• كان رئيساً للجنة الدولية للري والبزل في العراق.

• مدير مشروع في منظمة الأغذية والزراعة في المملكة العربية السعودية بين عامي 1983-1986. وفي الجمهورية الليبية1981-1982.