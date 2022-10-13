انت الان تتابع خبر النقد الدولي يفصح عن مستجدات الركود في الاقتصاد العالمي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت مديرة صندوق النقد، في تصريحات، إن "مخاطر الركود الاقتصادي بالنسبة للعديد من البلدان آخذة في الارتفاع".

وحثّت غورغييفا قادة الدول "الإسراع في جهود مواجهة التضخم تجنباً للركود الاقتصادي".



وخفّض صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر الثلاثاء الماضي، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.7% العام المقبل، أيّ أقل بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن توقعاته في شهر تموز/يوليو.

وقال صندوق النقد الدولي إن هذا هو "أضعف معدل نمو منذ عام 2001".

وحذّر التقرير من أن "الأسوأ لم يأت بعد، وبالنسبة لكثير من الناس سيشعرون عام 2023 بالركود".

وأعلن التقرير أن أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سيشهد ربعين متتاليين من النمو السلبي، في حين أن الاقتصادات الثلاثة الأكبر - الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين - ستستمر في التباطؤ.

