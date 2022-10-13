شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة النواب": الحوار الوطنى يساهم فى دفع القطاع وتعزيز المنتج الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن المحاور الثلاث للحوار الوطنى والعمل فيها بالتوازى تؤكد دقة عمل لجنة الحوار الوطنى وحالة التوازن التى تتمتع بها والتى سيكون لها دور كبير فى الوصول لأهداف الحوار فى نفس الوقت.

وأوضح رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الحوار الوطنى تضمن عدد من المحاور الهامة والرئيسية التى تنعكس على الحياة بشكل عام، فعلى سبيل المثال تم تخصيص لجنتين للاستثمار، إحداهما تخص الاستثمار فى القطاعات التى تعود ملكيتها للدولة عبر الوثيقة، والثانى يخص الاستثمار الأجنبى على مستوى الجمهورية.

وأشاد رئيس اللجنة بتخصيص لجان للتباحث حول الشأن الصناعى والزراعى والأمن الغذائى والعدالة الاجتماعية، أن الحوار الوطنى منوط به أن يجمع الكل على طاولة سياسية واحدة والجميع حريص على مصلحة الوطن والتجرد من المصالح الشخصية للمنفعة العامة، مؤكدا أن القطاع الصناعى يحظى باهتمام كبير من قبل الدولة خلال السنوات الأخيرة، سواء التشريعات أو التيسيرات والتسهيلات فى عملية استخراج التراخيص والمبادرات والتوجيهات المباشرة وهذا يعود لأهمية الصناعة فى دعم الاقتصاد القومى، لافتا إلى أهمية التوسع فى إنشاء المصانع والصناعات لإنجاح الملف الاقتصادى والقضاء على البطالة، مؤكدا أن المحور الاقتصادى يعد عمود العمل لجذب الاستثمار.