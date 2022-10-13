شكرا لقرائتكم خبر عن جولات ميدانية لرشا فايز كليب نائبة التنسيقية فى دائرتها بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثفت النائبة رشا فايز كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من نشاطها فى دائرتها، حيث تعمل على التواصل مع أهالى الدائرة لمعرفة مطالبهم ومشاكلهم والعمل على حلها، وكذلك التواصل مع المسئولين، للمساهمة فى حل المشكلات، وتقديم خدمات تليق بالأهالى.

وأجرت النائبة رشا فايز كليب جولة ميدانية بقرية زاوية صقر مركز أبو المطامير محافظة البحيرة، شملت تفقد لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وحوارات مع أهالى القرية.

يذكر أن النائبة رشا فايز كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعلنت من قبل عن استلام فرش مسجد عوينه بمحافظة البحيرة، بناء على الطلب المقدم منها إلى وزير الأوقاف لفرش مجموعة من المساجد.

كما أكدت النائبة رشا فايز كليب أنها قدمت خطة لفرش مجموعة من مساجد المحافظة.

يعمل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على قدم وساق، للإسهام ليس فقط فى تنمية العمل السياسى، من خلال التكاتف خلف مشروع وطنى جامع، تتعاظم فيه المصلحة الوطنية لإرساء دعائم الدولة المصرية، ولكن أيضا فى الحياة العامة والقضايا التى تخص المجتمع والتفاعل مع قضايا ومشاكل المواطنين.