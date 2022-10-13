شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان النواب": تأهيل الشباب لسوق العمل سبيل البلاد للعبور نحو الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن النائب عماد سعد حموده رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، إعلان وزارتا الإسكان، والدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن انتهاء المرحلة الأولى من الدورات التدريبية التي تؤهل الشباب لسوق العمل، من خلال تدريبهم على الحرف المطلوبة لسوق العمل فى الداخل والخارج، والتى تم تنفيذها ضمن بروتوكول التعاون بين الوزارتين، فى إطار المبادرتين الرئاسيتين "حياة كريمة" و"مراكب النجاة".

وقال النائب عماد سعد، فى بيان له اليوم، أن هذه الدورات التدريبية في غاية الاهمية لدورها الكبير في تأهيل الشباب لسوق العمل، وجعل الشباب على دراية بالتطورات المستمرة الجارية من أجل مواكبتها، مشيرا إلى ان سوق العمل الان مختلف عن السابق فهو يحتاج مهارات وتخصصات جديدة.

وأثنى رئيس لجنة الاسكان بالبرلمان، على جهود الحكومة ممثلة فى وزارتا الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وتعاونهم المثمر من أجل تعظيم التكامل بين المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثل حياة كريمة ومراكب نجاة للاستفادة منهم بشكل جيد.

وأكد النائب عماد سعد حمود، تدريب الشباب وتأهيلهم وزرع المبادئ والقيم بهم من البداية، سيكون له تأثير إيجابي في الاستفادة منهم بالشكل الصحيح وذلك من منطلق كونهم أمل المستقبل وسبيل البلاد للعبور نحو الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية التي تضمن حياة كريمة للجميع.