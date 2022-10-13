شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: الحوار الوطنى يساهم فى تحديد خريطة مستقبلية للدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب يسرى المغازى، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الحوار الوطنى فرصة للنقاش حول كيفية حل التحديات الراهنة التى تواجهها الدولة، وأن الجلسات تسير بخطى ثابتة للوصول لتوافق حول كافة الإجراءات لتيسيرالخروج بتوصيات تؤسس للدولة الديمقراطية الحديثة، وذلك اتساقا مع التطلع إلى مرحلة جديدة تتسع للجميع، بإجراءات وتوصيات جديدة تعزز مسيرة الإصلاح.

وأشار رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إلى أن الحوار الوطنى يعمل على وضع حلول واقتراحات بناءة تدعم بناء الدولة على التعددية الحزبية، وأن جهود الحوار الوطنى تسهم فى تحديد خريطة مستقبلية على جميع المستويات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا والانفتاح على كافة الأطراف من الاغلبية والمعارضة الوطنية دون إقصاء أو تهميش.

وشدد رئيس اللجنة، على أن الحوار الوطنى يعمل على دفع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ورؤية مصر 2030 إلى الأمام وذلك من خلال تعزيز مبدأ التشاركية نحو الجمهورية الجديدة التى يسود فيها احترام حقوق الإنسان وتقبل الجميع ويتحقق ذلك من خلال حالة الحراك الفكرى بين مختلف الأطراف المشاركة فى الحوار الوطنى للوصول لرؤية وطنية شاملة وتدشين لمرحلة جديدة فى المسار السياسى والحقوقى وترسيخ ثقافة داعمة للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان.

وتابع:" الحوار الوطنى يعمل على التحقيق الأمثل لاستثمار الطاقة البشرية وإرساء مبدأ العدالة الاجتماعية ودعم الوطن، وأيضا بناء الإنسان المصرى والحفاظ على تماسك الأسرة المصرية من خلال المحور الاجتماعى وهذا يؤكد أن الحوار لم يغفل جانبا من جوانب الحياة بمختلف ألوانها".