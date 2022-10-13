شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يصدر قرارا بتشكيل جمعية الصداقة المصرية المغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ القرار رقم (26) مكرر سنة 2022 بتشكيل جمعية الصداقة المصرية مع مجلس المستشارين بالمملكة مغربية، برئاسة النائب عفت السادات وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية.

وتضم فى عضويتها النواب أحمد أنور محمد شاهين، وأحمد صلاح فريد الطاروطى، وطارق السيد عبد العزيز إسماعيل، والنائب هانى يوسف عبد الشهيد جرجس، والنائبة كاميليا صبحى عبد النور، والنائبة سماء سليمان السيد أحمد، والنائب محمد رمضان سيد أحمد عمارة، والنائب خالد عبد اللطيف محمد مصطفى.

وقال النائب عفت السادات وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، أن القرار يأتي في إطار سعى مجلس الشيوخ و لجانه لتفعيل دور الدبلوماسية البرلماينة من خلال جمعيات الصداقة أو عبر التواصل مع المجالس النيابية في كافة الدول الصديقة.