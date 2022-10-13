شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار حنفى جبالى يلتقى رئيس مجلس النواب الرواندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على هامش مشاركته فى أعمال الجمعية 145 للاتحاد البرلماني الدولي والمنعقدة بالعاصمة الرواندية كيجالي، التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برئيس مجلس النواب الرواندي موكاباليسا دوناتيل، وفي مستهل اللقاء عبرت دوناتيل عن بالغ تقديرها للمشاركة الرفيعة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في أعمال الجمعية ١٤٥ للاتحاد البرلماني الدولي برواندا، مؤكدة على عمق ورسوخ العلاقات المصرية الرواندية على كافة الأصعدة والمستويات ،معربة عن رغبتها في تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية الرواندية وتبادل الخبرات التشريعية بين البرلمانين.

من جانبه، عبر رئيس مجلس النواب عن بالغ اعتزازه وتقديره لهذا اللقاء في ظل العلاقات الأخوية التي تربط مصر ورواندا، مؤكداً على انتماء مصر الأصيل لمحيطها الأفريقي واعتزازها بذلك، وخلال اللقاء، استعرض المستشار الدكتور حنفي جبالي جهود الدولة المصرية لاستضافة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27.

وفي نهاية اللقاء، وجه المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب الدعوة لرئيسة مجلس النواب الرواندى لزيارة مصر لتعزيز التعاون البرلمانى المصرى الرواندى.

وكان رئيس مجلس النواب قد شارك على رأس وفد برلمانى فى اجتماعات الجمعية الـ 145 للاتحاد البرلماني الدولي، والمنعقدة خلال الفترة من 11 – 15 أكتوبر 2022، وألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال الاجتماعات كلمة البرلمان المصري بشأن موضوع المناقشة العامة للجمعية حول "المساواة بين الرجال والنساء (الجندرية) والبرلمانات المراعية للمنظور الجندري باعتبارها دوافع للتغيير من أجل عالم أكثر صموداً وسلماً".

وجدير بالذكر أن الاتحاد البرلماني الدولي هو منظمة برلمانية عالمية، تم إنشائها منذ عام 1889 وتمثلت أهدافها في تشجيع الحكم الديموقراطي من خلال العمل مع البرلمانات والبرلمانيين للاستجابة لاحتياجات وتطلعات الشعوب ونشر السلام والديموقراطية وحقوق الانسان وتمكين الشباب والتنمية المُستدامة من خلال الحوار البرلماني العالمي، وتُعقد أعمال الجمعية العامة للإتحاد البرلماني الدولي مرتين سنوياً وتتصدى اجتماعات الجمعية للعديد من القضايا العالمية من أجهزة الاتحاد ولجانه الدائمة، وتلعب الشعبة البرلمانية المصرية دوراً بارزاً في أروقة المنظمة البرلمانية العالمية من خلال المجموعات الجغرافية العربية والإفريقية والاسلامية بالاتحاد وذلك بغرض الانخراط البناء والمُكثف مع مختلف القضايا العالمية والإقليمية اتساقاً مع الدور المصري البارز إقليمياً وعالمياً بجناحيه البرلماني والحكومى.