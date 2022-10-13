ننشر أسماء مصابي حادث ميكروباص نفق فودافون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حصل "الخليج 365" على أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى محور 26 يوليو.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بنفق فودافون ووجود مصابين.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أنه في أثناء سير سيارة ميكروباص بالطريق اتجاه ميدان لبنان، اختلت عجلة القيادة بيد السائق وانقلابها.

أسفر الحادث عن إصابة ٨ أشخاص نقلوا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي وهم كل من: دينا أحمد كامل علي ٢٠ سنة، عبير محمد عبد الفضيل ٤٠ سنة، إسلام شوقي ٢٥ سنة، أحمد حسين عبد الرحمن بخيت ٥٠ سنة، يحيى عبد الحفيظ محمود محمد ٤٧ سنة، حسين فيصل حامد مصري ٤٤ سنة ومغادرة حالتين بعد تحسن حالتهما الصحية

جنب رجال المرور آثار الحادث من نهر الطريق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.