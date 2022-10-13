3 علماء من جامعة الوادي الجديد في قائمة ستانفورد لأفضل 2% في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، اليوم الخميس، عن إدراج 3 باحثين من كلية العلوم ضمن أفضل علماء العالم، وذلك طبقاً لدراسة جامعة ستانفورد الأمريكية لأفضل 2% من العلماء عالمياً لعام 2021.

ولفت أن الدراسة تعتمد على قاعدة البيانات التي أنشأتها جامعة ستانفورد الأمريكية والتي تتضمن أعلى 2% من العلماء في العالم من مختلف المجالات على أساس عدد الأبحاث المنشورة من أول سنة للنشر إلى العام الحالي، وأيضاً عدد الاستشهادات الكلية والنوعية في كل تخصص وعدد الاستشهادات من المراجع والأبحاث المرجعية والكتب وعدد الأبحاث التي تم تحكيمها عالمياً ودولياً.

وأضاف طنطاوى، بأنه للعام الثالث علي التوالي استطاع أبناء الجامعة من باحثيها تحقيق ذلك الإنجاز العلمي والذي سيدعم تقدم الجامعة بالتصنيفات الدولية، موجهاً لأهمية الارتقاء بالبحث العلمي و زيادة عدد الأبحاث المنشورة في المجالات الدولية، بالإضافة إلى دعم الباحثين المتميزن بكافة الإمكانيات اللازمة لزيادة عدد الأبحاث والمشاركة الدولية لتحقيق مراكز متقدمة بالتصنيفات الدولية بمختلف التخصصات.

قدم الدكتور رضا حسانين عميد كلية العلوم ، التهاني للعلماء الذين تم إدراج أسمائهم في تصنيف جامعة ستانفورد لاعلي 2% من علماء العالم وهم الأستاذ الدكتور أحمد فاروق عبد السلام الأستاذ بقسم الكيمياء بكلية العلوم، والدكتور سامر عزالدين الاستاذ المساعد بقسم الرياضيات والحاسب الآلى بكلية العلوم، والدكتور رومانى فؤاد منصور الاستاذ المساعد بقسم الرياضيات والحاسب الآلى بكلية العلوم.