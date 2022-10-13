بالصور- سفير الفاتيكان ومحافظ أسيوط يشهدان تجليس الأنبا دانيال مطرانًا لإيبارشية أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الخميس، والمونسنيور نيقولاس هنري سفير دولة الفاتيكان بمصر وممثل قداسة البابا حفل تجليس نيافة الحبر الجليل الأنبا "دانيال لطفي" على كرسي إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك وسيامته مطراناً على كرسي الايبارشية وتوابعها خلفا للأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط الشرفي تحت رعاية وحضور صاحب الغبطة الأنبا ابراهيم اسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك وذلك بكاتدرائية "أم المحبة الالهية" للأقباط الكاثوليك بمدينة أسيوط.

جاء ذلك بحضور العميد علاء عبد الجابر سكرتير عام مساعد المحافظة والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي بأسيوط والدكتور على عبد الحافظ رئيس المنطقة الأزهرية بأسيوط والدكتور وجدى رفعت عميد كلية التربية النوعية وممثلي وزارة الأوقاف بالمحافظة ومجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة وضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي ومحمود ياسين رئيس حي شرق ولفيف من أساقفة العديد من ايبارشيات أسيوط ومختلف محافظات الجمهورية وبعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال الدين الإسلامي.

كما حضر المراسم الأنبا ثاؤفيلوس أسقف إيبارشية منفلوط، وتوابعها والأنبا توماس وليم وكيل مطرانية أسيوط للأقباط الكاثوليك، والأب مرقص يوسف بالمطرانية وممثلي الكنيسة الانجيلية بأسيوط.

وقدم محافظ أسيوط ومرافقوه خالص التهاني لشعب إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك الكريم لاختياره مطراناً وراعياً لهم داعيًا الله أن يديم عليه الصحة والبركة في منصبه الجديد.

وبدأت مراسم حفل تجليس الأنبا "دانيال لطفي" مطراناً لايبارشية أسيوط بمشاركة الأنبا إبراهيم اسحق والأنبا كيرلس وليم وفقاً لطقوس الكنيسة الكاثوليكية ثم كلمة الشكر والترحيب بجميع القيادات الحضور وشعب الكنيسة.

وأكد محافظ أسيوط – في كلمته التي ألقاها خلال الاحتفال – بحضور شعب الكنيسة على قوة العلاقات بين أبناء الشعب المصري مسلمين وأقباط والتي تظهر في مختلف المواقف والمناسبات وتبادل الزيارات في مختلف الأعياد ومشاركة الأخوة الأقباط في استكمال مسيرة التنمية والبناء وفي جميع المبادرات التنموية التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة داعيًا المولى عزوجل أن يحفظ مصر جيشاً وشعباً تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ووجه الأنبا "دانيال لطفي" رسالة شكر ومحبة لمحافظ أسيوط وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية ولجميع قيادات المحافظة على مشاركتهم الغالية في الاحتفالية وعلى روح الأخوة والمحبة التي تتجلى في مختلف المواقف والأعياد والمناسبات كما وجه الشكر لسفير الفاتيكان على مشاركته حفل التجليس بحضور بعض مطارنة ايبارشيات المحافظات وممثلي الكنائس المختلفة معلناً مساندته ودعمه لجهود التنمية والبناء لتحتل محافظة أسيوط مكانتها كعاصمة للصعيد.