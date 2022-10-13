انت الان تتابع خبر كتلة سياسية تقاطع الجولة الثانية من جلسة اختيار رئيس الجمهورية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت عبد الواحد خلال مؤتمر صحفي، حضره مراسل الخليج 365، إنه "منذ البداية كنا نعلم ان هناك اتفاقاً مبرماً بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستانيين، ولم نكن طرفاً من هذه اللعبة بين الأحزاب الحاكمة في إقليم كردستان".وأضافت، "حضرنا الجولة الأولى في جلسة اختيار رئيس الجمهورية وصوتنا لمرشحنا ريبوار أورحمان، لكن سنقاطع الجولة الثانية باعتبار ما يحدث لعبة سياسية قذرة بين الأحزاب المتسلطة في الإقليم".