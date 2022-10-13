انت الان تتابع خبر حضور عراقي واسع في المؤتمر الدولي لطب الاسنان في بيروت والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت نقابة أطباء الاسنان في النجف الاشرف في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "عدد المشاركين في المؤتمر بلغ أكثر من ٤٠ دولة وسط حضور عراقي كبير من اطباء الاسنان".

وأضافت ان "المؤتمر يحتضن عدة محاضرات علمية في اخر التقنيات الحديثة في طب الاسنان وورشات عمل علمية بين اطباء الاسنان لتلاقح التجارب والتقانات الحديثة التي وصل لها العلم في تجميل ومعالجة الاسنان".



وأشارت النقابة الى ان "المؤتمر تضمن معارض دولية لأحدث الاجهزة والمعدات للشركات العالمية المعروفة بتصنيع معدات عيادات اطباء الاسنان ويستمر المؤتمر لمدة ثلاثة ايام في العاصمة اللبنانية بيروت".

واوضح الدكتور سلام الاعرجي نقيب اطباء الاسنان في النجف الاشرف ان "المحافظة ستحتضن في كانون الأول المقبل فعاليات النسخة القادمة من هذا المؤتمر الدولي وبمشاركة واسعة من اطباء الاسنان في كل العالم".

