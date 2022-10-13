نيفين الكاتب: الحوار الوطنى ترجمة حقيقية لرؤية الدولة الجادة لمشاركة الجميع

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب، إن اللقاءات الجماهيرية التى ينظمها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى تأتى ضمن دعوة مجلس أمناء الحوار الوطنى لكافة الكيانات الأهلية الفاعلة، لإجراء حوارات جماهيرية ومجتمعية فى مختلف المحافظات، لتلقى مقترحات المواطنين والجهات المختلفة، ورفع نتائج تلك اللقاءات لمجلس أمناء الحوار الوطنى، لضمان الوصول المتكافئ لكافة فئات المجتمع المصري.

وأضافت نيفين الكاتب فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه تم تنظيم لقاء جماهيرى بمحافظة البحيرة، ضمن الجولات التى يقوم بها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى محافظات الجمهورية، وأن الأهالى عبروا عن سعادتهم باللقاء ومشاركتهم فى الحوار الوطنى، مؤكدة أن الحوار الوطنى ترجمة حقيقية وجادة لحرص الدولة على مشاركة كل أطياف المجتمع دون أى اقصاء.

ولفتت إلى أنه سيتم رفع رؤى ومقترحات الأهالى لمجلس أمناء الحوار الوطنى، مشيرة إلى أن محافظة البحيرة بها 6 مراكز لمبادرة حياة كريمة، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية الأخرى، وأن المحافظة شهدت مشاريع كبرى لأهالى البحيرة.

وأوضحت الدكتورة نيفين الكاتب، أن الأهالى سعداء بهذا الحوار الوطنى، وأنهم يقدرون جهود الدولة فى المجالات المختلفة، وأنه على الرغم التحديات التى واجهتها الدولة الا أن مصر ظلت واستمرت فى البناء والتنمية، متابعة :" الناس سعيدة بحياة كريمة، الناس بتقول عايزين نقول للرئيس اللى فى قلبنا احنا بنحبه، كلنا اشخاص مواطنين فى وطن واحد نحلم بأن نكون دولة منتجة تغزو العالم بانتاجها، الرئيس رجع للمواطن المصرى كرامته بكل المبادرات التى أطلقها".