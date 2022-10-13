شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت بركات: كلمة الرئيس تعكس ثقته بالمؤسسات الأمنية والعسكرية فى تجاوز الأزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المهندس مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، بأن كلمة الرئيس السيسي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية أكدت على ثقته في الأجهزة والمؤسسات العسكرية والأمنية في عبور الأزمات والظروف العالمية الراهنة والتحديات الجسام.

وأشار"بركات"، في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن حديث الرئيس السيسي دائما يتمتع بالشجاعة والمصداقية وهو ما يجعل حديثه يصل لقلوب الجميع في مصر والعالم.

وأكد رئيس حزب أبناء مصر، علي أن حديث الرئيس دائما وأبدا يراهن على الشعب المصري حيث علاقة الثقة والصلابة والمتانة المتبادلة لذا صعب النيل منها رغم أحاديث قوى الشر.

وأردف المهندس مدحت بركات، أن حفل التخرج أرسل رسالة للعالم بأسره أن أجيال المستقبل بنفس كفاءة وقوة وجدارة القيادات الراهنة موجها الشكر للقيادة السياسية و للقوات المسلحة المصرية وكافة المسؤولين على هذه الاحتفالية التي عكست الصورة المشرفة والمشرقة لمصر.