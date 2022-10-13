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مدحت بركات: كلمة الرئيس تعكس ثقته بالمؤسسات الأمنية والعسكرية فى تجاوز الأزمات

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القاهرة - سامية سيد - صرح المهندس مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، بأن كلمة الرئيس السيسي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية أكدت على ثقته في الأجهزة والمؤسسات العسكرية والأمنية في عبور الأزمات والظروف العالمية الراهنة والتحديات الجسام.

 

وأشار"بركات"، في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن حديث الرئيس السيسي دائما يتمتع بالشجاعة والمصداقية وهو ما يجعل حديثه يصل لقلوب الجميع في مصر والعالم.

 

وأكد رئيس حزب أبناء مصر، علي أن حديث الرئيس دائما وأبدا يراهن على الشعب المصري حيث علاقة الثقة والصلابة والمتانة المتبادلة لذا صعب النيل منها رغم أحاديث قوى الشر.

 

وأردف المهندس مدحت بركات، أن حفل التخرج أرسل رسالة للعالم بأسره أن أجيال المستقبل بنفس كفاءة وقوة وجدارة القيادات الراهنة موجها الشكر للقيادة السياسية و للقوات المسلحة المصرية وكافة المسؤولين على هذه الاحتفالية التي عكست الصورة المشرفة والمشرقة لمصر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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