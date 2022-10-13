شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"حقوق إنسان النواب": الحوار الوطنى يعمل على تحقيق رؤية مصر 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الحوار الوطنى يأتي فى توقيت مهم لمرحلة الاصطفاف الوطنى، وأن العمل سيكون في شتى المجالات وذلك وفقا لأولويات العمل الوطنية، وسيكون ذلك من خلال خلق جبهة قوية للمشاركة فى مواجهة التحديات التي تتعرض لها الدولة المصرية دون استثناء ولا تمييز.

وأوضح عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الحوار الوطنى يعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وبداية حراك سياسى ديمقراطى فى مصر، والمحافظة على الوحدة الوطنية وتحقيق مزيد من التفاعل لإبراز وتعزيز قيم التسامح والتعايش والتلاحم وإرساء التوافق السياسي والتفاوض حول الإصلاحات والخطوات الأخرى لتحقيق التغيير المنشود، مع الالتزام بالعمل على إنفاذ مخرجات الحوار.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن عرض القضايا الوطنية في الجلسات والخطوات الحالية للجلسات الفعلية للحوار الوطنى ترجمة للاهتمام بالحوار ومخرجاته وما يدور من قضايا في المجتمع حتى يكون الحوار شريك في صناعة الحديث، وهو ما يؤكد أيضا أن ملف الحقوق والحريات يأتي ضمن أولويات الدولة المصرية تفعيلًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشاد عضو النواب بالدور والجهود الكبيرة التي يقوم بها مجلس أمناء الحوار الوطني والأمانة الفنية من التأني و التدقيق في إرساء قواعد إدارة الحوار الوطني والعرض المستمر على الرأي العام لكل خطوة تقوم بها إدارة الحوار و كل نتائج الاجتماعات، مما يؤكد أن هناك حالة حوارية فريدة من نوعها تليق بالجمهورية الجديدة.