شكرا لقرائتكم خبر عن "6 أكتوبر فى عيون الشباب وذاكرة الدراما".. جلسة بصالون "التنسيقية" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الخميس، فى تمام الساعة 7 مساءًا، جلسة نقاشية بعنوان "6 أكتوبر فى عيون الشباب وذاكرة الدراما"، تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى الـ49 لحرب أكتوبر.

ويستضيف صالون التنسيقية، والذى يقدمه أحمد مبارك، خلال الجلسة النقاشية كلًا من: النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب عن التنسيقية، واللواء محيى نوح، من قيادات الصاعقة والمجموعة 39 قتال سابقا وبطل واقعة فيلم الممر، ومن اعضاء التنسيقية الشيخ سليمان جمعة،وجميلة ذكى وعلى هلال، أصغر أعضاء التنسيقية سنًا.

ويستعرض الصالون خلال الجلسة "انتصارات أكتوبر فى الدراما والسينما المصرية"، ويطرح عدة أسئلة منها: "هل اختلفت مظاهر الاحتفال بذكرى أكتوبر الآن عن الماضي؟ وهل تعى الأجيال الحالية قيمة التضحيات التى قُدِّمَت فى سبيل تحقيق النصر؟ وأبطال سيناء رموز حقيقية للعطاء والدعم لأبطالنا المقاتلين كيف تمر هذه الذكرى عليهم؟ وكيف تغلب المقاتلون المصريون على الإمكانات والدعم الكبير للجيش الإسرائيلي؟".