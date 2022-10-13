بدأ عملية العد والفرز لاختيار رئيس الجمهورية - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الدائرة الاعلامية في مجلس النواب في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "عملية العد والفرز لاختيار رئيس الجمهورية بدأت بعد انتهاء عملية التصويت السري".

وأضافت ان "عدد الموقعين بلغ ٢٧٧ نائبا وبلغ عدد المقترعين ٢٧٧ نائبا".



وفي وقت سابق من اليوم افتتح رئـيـس مـجـلـس الـنـواب مـحـمـد الـحـلـبـوسـي أعـمـال الجلســـــة رقم (٦) من الـــدورة الانتخابية الخامسة/ السنـة التشريعية الأول/ الفصـــل التشريعـــي الثاني، المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية".