انت الان تتابع خبر من جديد.. "ناسا" تؤجل رحلتها الى القمر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت "ناسا" في بيان: "تخطط الوكالة لمحاولة إطلاق جديدة لمهمة Artemis 1 غير الماهولة في يوم الأثنين 14 تشرين الثاني". ومن المقرر أن يطلق الصاروخ SLS الفائق الثقل وعلى متنه المركبة الفضائية أوريون إلى مدار القمر في الساعة 00.07 حسب توقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. وتتضمن مهمة المركبة غير المأهولة التحليق في مدار حول القمر، ومن ثم العودة إلى الأرض يوم 9 كانون الأول".واضافت أن "الرحلة ستتم بعد الانتهاء من إجراءات التحضير وعدم وجود أي مشكلة تمنع تحقيقها"، مؤكدة على "ضرورة ضمان سلامة الطيران استعدادا لبعثات أوريون المأهولة في المستقبل".

وأشارت ناسا إلى أنه "إذا لم تطلق المهمة في 14 تشرين الثاني لسبب ما، فسوف تعاد المحاولة يوم 16 أو 19 منه".

وتجدر الإشارة، إلى أن ناسا سبق أن قررت تأجيل إطلاق هذه المهمة عدة مرات لأسباب فنية.