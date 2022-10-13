انت الان تتابع خبر رسمياً.. انتهاء تصويت النواب السري لاختيار رئيس الجمهورية - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان مقتضب ورد لـ الخليج 365، إن "تصويت النواب السري لاختيار رئيس الجمهورية، انتهى".

وأفتتح رئـيـس مـجـلـس الـنـواب مـحـمـد الـحـلـبـوسـي، اليوم الخميس، جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية بحضور 258 نائباً.



وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئـيـس مـجـلـس الـنـواب مـحـمـد الـحـلـبـوسـي افتتح أعـمـال الجلســـــة رقم (٦) من الـــدورة الانتخابية الخامسة/ السنـة التشريعية الأول/ الفصـــل التشريعـــي الثاني، المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية".

وأضاف البيان، ان "عدد حضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يبلغ 269 نائباً".