انت الان تتابع خبر الأولمبي يعتذر عن المشاركة في بطولة غرب آسيا والان مع التفاصيل

وقالَ المنسقُ الإعلاميّ للمُنتخبِ الأولمبيّ، ماهر حسان في بيان لاتحاد الكرة، إن "اتحادُ الكرة قرّرَ الاعتذارَ عن المُشاركةِ في البطولة بسببِ تداخلِ مَواعيد مُبارياتِ بُطولةِ غرب آسيا الثالثة للمُنتخباتِ الأولمبيّة المُقرر إقامتها في السعوديّة الشهر المُقبل مع المُبارياتِ الدوليّة الوديّةِ للمُنتخبِ الوطنيّ ".

وأضافَ ان "اتحادُ الكرة أبلغَ اتحادَ غرب آسيا بقرارِ الاعتذارِ بشكلٍ رسميّ أمس الأربعاء، مُتمنياً في الوقتِ نفسه للجنةِ المنظمةِ والمنتخبات المُشاركةِ التوفيقَ والنجاح".

وبيّنَ ان "الأولمبيّ العراقيّ ليس المُنتخبَ الأول الذي أعلنَ الاعتذارَ عن المُشاركةِ، حيث سبقهُ في ذلك كل من اليمن والأردن والإمارات وفلسطين، بسببِ ارتباطاتِ اللاعبين مع مُنتخباتهم الوطنيّةِ، وهو السببُ نفسه الذي كان بمثابةِ حجرِ الزاوية في قرارِ اعتذارنا".

وتابع ان "الجهازُ الفنيّ للمُنتخبِ الأولمبي وضعَ في منهاجه التدريبيّ خطةَ عملٍ لاستثمارِ التوقفات الدوليّةِ المُقبلة بغية تَجميعِ لاعبي الأولمبي وإقامةِ المُباريات الوديةِ والمُعسكراتِ التدريبيّة التي سيتمّ الإعلانُ عنها بعد دخولها حيز التنفيذِ الرسمي".