انت الان تتابع خبر بالفيديو.. خلية الإعلام تكشف تفاصيل وأماكن سقوط الصواريخ التي استهدفت الخضراء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الخلية في بيان ودر لـ الخليج 365، أن "المنطقة الخضراء ببغداد ومحيطها تعرضت الى قصف بتسعة صواريخ نوع كاتيوشا"، مبينة ان "الصاروخ الاول سقط خلف دار الضيافة، والثاني قرب مكتب رئيس الوزراء في منطقة العلاوي".

وأضافت، أن "الصاروخ الثالث سقط على جامع ابن بنية، فيما سقط الرابع في باحة المحطة العالمية"، مشيرة الى أن "الصاروخ الخامس سقط قرب بوابة الخضراء 9 ، كما سقط الصاروخ السادس قرب مطار المثنى".

وأشار البيان الى، ان "هناك مناطق تكرر عليها القصف الذي اصيب فيه ثلاثة أشخاص احدهم منتسب في الأجهزة الأمنية، وتضرر عدد من العجلات المدنية والمباني".

واتمت الخلية: "شرعت الأجهزة الأمنية المختصة بجمع المعلومات لملاحقة ومتابعة مرتكبي هذا العمل الجبان الذي يستهدف السلم المجتمعي والديمقراطية في البلاد".

