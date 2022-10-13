«ذخيرة وطن الذي جاء أولا ثم جاء التاريخ من بعده» .. السيسي في مصنع الرجال وعرين الأبطال

الشارقة - اميمة ياسر - قال اللواء أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية، خلال كلمته اليوم أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حفل تخريج الكليات العسكرية لدفعة ١١٦ حربية وما يوازيها:"يطيب لنا أن نرحب بكم في قلعة الانضباط العسكري التي تزهو بالاحتفال بتخريج دفعات خريجين يتطلعون لتسجيل اسمهم في سجلات المجد".

وأضاف زاهر: من مصنع الأبطال نوثق شهادة ميلاد جيل جديد ينطلق لتحقيق ذاته وتنفيذ آماله بخطوات واثقة نحو مستقبله.. شباب ممتلئ بالحماس والعزم وعلي وجوههم البهجة وعلي جباههم ملامح الشموخ التي نمت في نفوسهم في الكليات العسكرية .

وأكمل: نتنفس عبير شهر عظيم مختص بأشرف أيام الوطن لنصر أكتوبر العظيم الذي يتخذه الخريجون حافزًا ودافعا بأن الدفاع عن الأوطان ليس اختيارا لكنه واجب مقدس.

وأوضح أن إمداد الوطن بالأبطال يقع علي عاتق الكليات العسكرية ولذلك نقوم بتحديث مناهجنا العلمية لتواكب العصر الحديث ليقفوا أمام سيادتكم بعد أن أقسموا يمين الولاء.

وقدم رئيس الأكاديمية العسكرية تحية وشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة ومديري الكليات العسكرية، وقال: دورنا يمتد لتدريب الشباب خارج الكليات العسكرية لنؤسس بعدا في الولاء والانتماء للوطن لديهم وسنستمر في تنفيذ هذا التكليف بكل أمانة.

وأوصي الخريجين بالالتزام بالانضباط قائلا: أنتم ذخيرة وطن الذي جاء أولا ثم جاء التاريخ من بعده، موجها التهنئة لأسر الخريجين.

واختتم اللواء زاهر بالتوجه لرئيس الجمهورية بعهد وقسم، بأن تظل مهمة تأهيل صفوة شباب الوطن واجبنا الذي لا نألو جهدا لتحمل مسئوليته الوطنية داعيا أن يديم الله علينا نعمة الأمن والأمان للوطن.

وشارك بالاحتفال بتخربج الدفعات الجديدة في سماء العرض، فريق النجوم الفضية بتشكيل الوردة المتفتحة.

ومن أرض الكلية الحربية تتخرج اليوم الدفعات للكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة في احتفال مصر بتخريج دفعات جديدة من الدفعة 116 حربية، والدفعة 73 بحرية، والدفعة 89 جوية، والدفعة 59 فنية عسكرية، والدفعة 50 دفاع جوى، والدفعة 4 طب عسكري والدفعة 51 من المعهد الفنى للقوات المسلحة.