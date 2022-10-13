شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب المصريين: الحوار الوطنى خارطة طريق للحياة السياسية فى الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، أن الحوار الوطنى خارطة طريق للحياة السياسية فى الجمهورية الجديدة، مضيفا أن أهم ما يميز الحوار الوطني هو تشعب قضاياه ما بين سياسية واقتصادية واجتماعية وشبابية.

وأضاف حسين أبو العطا فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الوطن بحاجة للحوار وبحاجة لتضافر جهود كل أبنائه، مشيرا الى أن الحوار خطوة واسعة للمستقبل، وللوقوف على كافة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتحديات التي يجابهها الوطن في ظروف عالمية حساسة.

ولفت حسين أبو العطا إلى أن الحوار الوطنى ليس حوارا خاصا بالصفوة أو النخبة، ولكنه حوار مجتمعي سيصل إلى جميع الفئات، مؤكدا أن الحوار الوطنى يتناسب مع عقد اجتماعي جديد ينطلق بقوة لتلبية أحلام المصريين وطموحاتهم في الجمهورية الجديدة.

وذكر المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، أن الحوار الوطنى سيؤسس لتجربة ديمقراطية راسخة تجمع كل المصريين، وأن مصر تشهد مرحلة جديدة في تاريخها الحديث بفضل الرؤية الثاقبة للرئيس السيسي.