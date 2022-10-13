شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر "الاستثمار الخاص" بالحوار الوطنى: حريصون على انطلاقة بناءة للفعاليات القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مهندس سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والاجنبي في الحوار الوطني، أن جلساتنا أمس بدأت مع مقرر المحور الاقتصادي الدكتور أحمد جلال والمقرر المساعد دكتور عبدالفتاح الجبالي، لوضع آلية إدارة جلسات الحوار لكل لجنة وطبيعتها وأيضا طرح الموضوعات المهمة والعاجلة، التي وصلت لمقرري اللجان الفرعية من الأمانة الفنية للحوار.

وأشار إلى أنه تقدم بتصور للجنة الاستثمار الخاص المحلي والاجنبي، وأيضا اقتراحات أسماء المشاركين والمقرر دعوتهم لجلسات اللجنة، علي أن يستكمل كل الموضوعات النقاشية والمدعوين السبت المقبل، موضحة أن الجلسة مع مجلس الأمناء كانت تتسم بالنقاش البناء لوضع البداية الحقيقية، لانطلاق فاعليات الحوار الوطني الفترة المقبلة، بما يخدم صالح الوطن والمواطن، كما أنها اتسمت بالشفافية والإيجابية بين الحضور.

وتابع قائلا "اتمني أن نكون علي قدر المسؤولية الكبيرة وأن نستطيع بالتعاون مع كافة الزملاء القائمين علي إدارة الحوار الوطني الوصول لنتائج يرضي عنها الرأي العام..وبحلول جادة تمكن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضعها في حيز التنفيذ"، متمنيا أن تمر هذة الفترة الصعبة علي كل اقتصادات العالم

وكان قد استقر مجلس أمناء الحوار الوطنى خلال الاجتماع، على الانعقاد الدائم للمجلس، وكذلك الخطوات المُقبلة للحوار، مع تحديد يوم السبت القادم كآخر موعد لتلقى المقترحات بالقضايا واسماء المشاركين بجلسات الحوار من جميع الجهات، بما فيهم مجلس الأمناء والمقررين والمقررين المساعدين حتى يتسنى بدء جلسات الحوار.

وقرر مجلس الأمناء، أنه سيعقد الجلسات العلنية للمحاور الثلاث على التوازى وليس على التوالى، بواقع ثلاثة أيام فى الأسبوع بحد أدنى، بحيث يخصص يوم لجلسات المحور السياسى، ويوم آخر من ذات الأسبوع لجلسات المحور الاقتصادى، يليه جلسات المحور المجتمعى، على أن يتم إجراء حتى 5 جلسات للمحور الواحد فى اليوم المخصص له أو اليوم التالى له، حسب ما تقتضيه طبيعة الموضوعات وعدد المشاركين والمناقشات، وبما يسمح لوسائل الإعلام والصحافة بالتغطية والنقل والتحليل.