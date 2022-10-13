النائب حازم الجندى: السماح باستيراد سيارات للمصريين بالخارج يحقق فوائد كثيرة

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجى، أن إقرار مجلس الوزراء، مشروع قانون يسمح للمصريين المغتربين باستيراد سيارات لهم للاستعمال الشخصى، معفاة من الضرائب والرسوم، مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الصعبة يتم استرداده بدون عوائد بعد 5 سنوات، يأتى استجابة لمطالبهم والتخفيف عليهم.

وأشار المهندس حازم الجندى، إلى أن هذه الخطوة هى واحدة من الخطوات الهامة التى تبرز اهتمام الدولة المصرية بأبنائنا المقيمين فى الخارج، لاسيما أن القرار لقى ترحيبا كبيرا، وهناك حالة من الفرح بين الجاليات المصرية لهذا القرار الذى انتظره الكثيرون منذ سنوات.

وقال الجندى فى بيان له اليوم، إن هذا القرار سيتيح العديد من المزايا، سواء لأبنائنا بالخارج وكذلك الدولة المصرية، وسيسهم فى الدفع بعجلة الاقتصاد من خلال توفير مزيد من العملة الصعبة فى هذا التوقيت الفارق، والذى يمر فيه العالم بأزمات متلاحقة تلقى بظلالها على اقتصادنا القومى، مضيفا أنه كان هناك محاولات سابقة لتطبيق هذا المطلب، غير أنها لم تنجح، ومن المقرر السماح باستيراد المصريين بالخارج سياراتهم الخاصة بعد إقرار القانون من مجلس النواب وبدء التطبيق الفعلى للقانون.

ونوه عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذا القانون سيستفيد منه المصريين العاملين فى الخارج ولكن بشرط أن يكون مقيما فى الدولة التى يكون لديه تصريح إقامة فيها، ولديه حساب بنكى مفتوح قبل 3 أشهر على الأقل، حيث يحق له جلب سيارة من الخارج.